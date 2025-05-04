Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği’nin (TİBDER) Malatya’da düzenlediği programa katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye İtfaiyeciler Birliği Derneği’nin (TİBDER) Malatya’da düzenlediği “İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı’na” katıldı. İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Türkiye İtfaiyeciler Birliği 14.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

İTFAİYE İSTİŞARE VE EKİPMAN TOPLANTISI

Türkiye genelindeki tüm itfaiye teşkilatlarını bir araya getiren “İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı” Malatya’da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddeleri arasında itfaiye teşkilatlarının kapasite gelişimi, mevzuat değişikliği ihtiyacı, afet ve acil durum yönetimi hususları yer aldı. İtfaiye teşkilatının toplum açısından büyük öneme sahip olduğunun vurgulandığı programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da katıldı.

TİBDER’İN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Programda ayrıca Tüm İtfaiyeciler Birliği 14.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda Başkanlığa Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal seçildi. Bal, TBMM Bolu Kartalkaya yangınını araştırma komisyonuna yapılan sunum hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda itfaiyeciliğin sorunları ve çözümleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

İSLAMOĞLU’NA ÖNEMLİ GÖREV

Programda deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde yapılan özverili çalışmalardan bahsedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, itfaiye teşkilatlarının temsil edildiği Tüm İtfaiyeciler Birliği 14.Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.