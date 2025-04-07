Orman işçileri tarafından Karabük'ün Yenice ilçesi ormanlık alanında bulunan yavru boz ayıya Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Doğanın sevimli misafiri yavru boz ayı artık koruma altında.ANKARA (İFGA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Karabük'teki ormanlık alanda bulunan yavru boz ayının koruma altına alındığını duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakanlık, yavru boz ayıyı bulan işçilerin DKMP ekiplerine haber verdiği, yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmine edilen yavru ayının yorgun düştüğü belirlendiğini kaydetti. İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Ovakorusu'ndaki Ayı Barınağı'na götürüldüğünü belirten Bakanlık, burada bakıma alınan yavru ayının ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildiğini kaydetti.

???? Doğanın sevimli misafiri yavru boz ayı artık koruma altında.☁️ Karabük’te ormanlık alanda bulunan 1,5 aylık Bulut’un rehabilitasyonu @milliparklar ekiplerimizce gerçekleştiriliyor.????Bursa / Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi pic.twitter.com/Rrq5jjxksH— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) April 4, 2025

YAVRU AYIYA BAKICILARINDAN “BULUT" İSMİ

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen yavru ayıya, bakımı yapılan personel tarafından “Bulut" ismi verildi.

Yavru boz ayıya Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki ekipler, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor.

Gelişiminin sağlıklı olması için günde 6 kez özel gıdalarla beslenen ve vitamin takviyesi verilen “Bulut" ayının, merkezdeki bakımının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayı bakımlarının tamamlanmasının ardından bahçe kısmına alınacak. ​