Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 yıl önce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anarak, onun vatan sevgisi ve öğretmenlik aşkının bir neslin umudu olduğunu vurguladı; tüm şehit öğretmenlerin emanetini koruma sözü verdi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 yıl önce hain bir saldırıda şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anma mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, Yalçın’ın öğretmenlik hayalini gerçeğe dönüştüren, çocukların gönlünde sevgiyle yer edinen ve adanmışlığıyla örnek bir eğitimci olduğunu belirtti.

“Aybüke, vatan sevgisinin, öğretmenlik aşkının ve adanmış ruhun simgesidir” diyen Bakan Tekin, onun karanlık niyetlerin hedefi olarak aramızdan koparılmasının bir ideal, umut ve iyilik timsalini yitirdiğini ifade etti.

Bakan Tekin, Yalçın’ın mirasının okula gülerek koşan çocuklar, kalemi güvenle tutan öğrenciler ve büyüyen her fidanla yaşadığını vurguladı.

“Onun şahsında bir neslin vicdanını, inancını ve geleceğe dair umudunu yâd ediyoruz,” dedi. Türkiye’nin her köşesinde okuyan çocuklar ve öğreten öğretmenlerle geleceğin inşa edildiğini belirten Tekin, bu geleceğin korkuya değil sevgiye, umutsuzluğa değil dirence dayandığını söyledi.

Öğretmenlerin devlet ve milletin desteğiyle görev yaptığını ifade eden Bakan Tekin, mesajında, “Bu topraklar uğruna kalemiyle, merhametiyle, sabrıyla görev yapan her eğitim neferi bizim için birer emanettir. Aybüke’nin şahsında şehit düşen tüm öğretmenlerimize borcumuz, onları hatırlamakla sınırlı değil. Onların huzur ve güven içinde görev yapabileceği bir geleceği inşa etmek millî bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesine ve tüm şehit ailelerine sabır dileyen Bakan Tekin, “Onların vakar, metanet ve tevekkülü, bu milletin asaletinin en güçlü ifadesidir. Kalbimizdeki minnet, onların duruşuna duyduğumuz hürmettir,” diyerek sözlerini tamamladı. Yalçın’ı özlem ve rahmetle anan Tekin, “Mekânı cennet, makamı ali olsun” dedi.