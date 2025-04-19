İBB’nin imza projelerinden Kent Lokantaları'nın 18’inci şubesi Eyüpsultan’da hizmete girdi.İSTANBUL (İGFA) - Uygun fiyatı, kaliteli ve besleyici menüsüyle beğeni düzeyi yüzde 80’i aşan projenin açılışı Eyüpsultan halkının yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP İstanbul Milletvekilleri, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a eşlik etti.

İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanan ve 4 çeşitten oluşan menüyü Eyüpsultan halkına sunacak şubenin açılışı İBB Başkanvekili Nuri Aslan katılımıyla gerçekleşti. Aslan’a CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekilleri Engin Altay, Yunus Emre ve Fethi Açıkel ile CHP Parti Meclisi Üyesi Burcu Mazıcıoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen eşlik etti. İstanbul Planlama Ajansı'nın Mart 2025 Barometresi’ne göre Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan Öğrenci Yurtları, öğrenci bursu, kreş, Halk Süt, Anne Kart, Askıda Fatura gibi beğeni düzeyi en yüksek icraatlardan olan Kent Lokantası’nın açılışı kendiliğinden duyup gelen ve İmamoğlu’na desteklerini iletmek için gelenlerle birlikte yoğun ilgi altında gerçekleşti. İmamoğlu’na destek tezahüratlarında bulunan kalabalığa hitaben Özmen, Aslan ve Zeybek birer konuşma gerçekleştirdi.

Bugüne kadar ilk Kent Lokantası açıldığı günden bugüne kadar toplam 6 milyon kişi bu hizmetten yararlandı.