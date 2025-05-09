Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çatısı altında hizmet veren Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) sakinleri için ‘Anneler Günü’ne özel kahvaltı etkinliği düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Anneler Günü’ dolayısıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan ALBAM sakinleri, hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşadı.

Sürpriz etkinlik, ALBAM sakinlerini oldukça mutlu etti. Sukaypark Sosyal Tesisi’nde düzenlenen ‘Anneler Günü’ programına, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, ALBAM sakinleri ve yakınları katıldı.

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, “Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ALBAM’ın 37 üyesi ile kahvaltıda bir araya geldik. Annelerimizi sadece Anneler Günü’nde değil, yaşamımızın her anında anmalıyız. Onları hiç unutmamalıyız. Bugün bir araya geldiğimiz ALBAM üyelerimizin, yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizleri oldukça mutlu etti. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, kahvaltı programı sonunda ALBAM sakinlerine çeşitli hediyeler verdi.