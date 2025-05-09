Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nı ağırladı ve şampiyonluk başarısını kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nı makamında ağırladı.

Tarihi bir başarıyla kupayı Bursa’ya kazandıran takım, şampiyonluk kupasıyla birlikte Bozbey ile bir araya geldi.

“Bu gururu bize yaşatan değerli sporcularımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi gönülden kutluyorum" diyen Başkan Bozbey, başarılarının devamını dilerken, şampiyonluktan duyduğu onuru vurguladı ve takımın Bursa’yı en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti.