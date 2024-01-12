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Ünlü manken Özge Ulusoy'un youtube programına konuk olan tasarımcı Özlem Değirmen, 2024 gelin adaylarına şıklık tüyoları verdi.BURSA (İGFA) - Gelinlik, abiye ve haute-couture denince Bursa'da ilk akla gelen tasarımcılardan olan Özlem Değirmen, en büyük destekçisi olan eşi Murat Veysel Değirmen'le birlikte ünlü model Özge Ulusoy'un youtube programına katıldı.

Geçen yıl kendi adıyla kurduğu gelinlik, abiye ve özel tasarım haute-couture kıyafetlerin yer aldığı FSM Bulvarı üzerindeki modaevinde kısa sürede büyük başarılara imza atan genç moda tasarımcısı Özlem Değirmen, programda 2024 gelinlik abiye, özel tasarım haute-couture modasına dair ipuçlarını paylaştı.

2024 gelinlerinin geçen yıllara göre daha şık ve ihtişamlı olacağını dile getiren Değirmen, yine abiye ve özel tasarım haute-couture kıyafetlerde de kişinin karakterini yansıtan tasarımların daha ön plana çıkacağını ifade etti.