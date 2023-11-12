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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali'nde bu hafta birbirinden merak uyandırıcı 5 oyun sahnelenecek.İSTANBUL (İGFA) - İKSV'nin 27. İstanbul Tiyatro Festivali'nin İngiltere'den konuğu Hofesh Shechter Topluluğu'nun merakla beklenen dans gösterisi Çifte Cinayet, Tülin Özen, Tansu Biçer ve Saim Güveloğlu'nun kurduğu Bahçe Galata'dan Terörizm, Cem Yiğit Üzümoğlu'nu izleyeceğimiz Yunanistan yapımı Baklava Cumhuriyeti ve Danimarka'dan Uppercut Dans Tiyatrosu'nun nefes kesici dans gösterisi Bankta bu hafta festivalde yer alacak.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteğiyle Atta Festival'in deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla birlikte ürettiği çocuk oyunu Kabuk da festivalde çocuklarla buluşacak.

Çifte Cinayet 14-15 Kasım / Zorlu PSM

Terörizm 15-16 Kasım / Caddebostan Kültür Merkezi

Bankta 17-18 Kasım / Süreyya Operası

Baklava Cumhuriyeti 17-18 Kasım / DasDas

Kabuk 18-19 Kasım / Alan Kadıköy