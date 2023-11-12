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Bugün 11.50’de kendilerine gelen ihbarı değerlendiren ve hızlıca olay yerine intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, düzenledikleri kurtarma operasyonuyla yaşlı kadını düştüğü kuyu dan kurtardı. Uzun uğraşlar sonrasında kuyudan çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edilen kadın hastaneye götürülerek müşahede altına alındı. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Vücudunda düşmeden kaynaklı kırıklar oluşan 72 yaşındaki yaşlı kadın hastane ye kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , yaşlı kadına ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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