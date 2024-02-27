Anadolu Aslanları İşadamları Derneği(ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, 28 Şubat Postmodern Darbesi’nin yıl dönümünde kınama mesajı yayınladı. Başkan Sinacı, 28 Şubat postmodern darbesinin Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazındığı belirtilerek, "Kahramanlıklarla dolu bir tarihe ve köklü bir medeniyete sahip olan milletimizin kutsal değerlerine, halkın iradesine karşı yapılmış; siyasi, sosyal, ekonomik ve eğitim alanında derin izler bırakmış bir darbedir. KONYA (İGFA) - Millete gözdağı vermek için tanklar yürüten, ikna odaları, kat sayı problemi, soruşturma ve kovuşturmalarla ülkemizin gençlerinin eğitim haklarını engelleyen, bölücülük ve ayrımcılık ile milletimizin kardeşliğine nifak koymaya çalışan, bin yıllık tarihimize ve bu topraklara yabancı olanlar tarafından uygulamaya geçirilen bu menfur girişim; ülkemizin, milletimizin ve halkımızın iradesini ortaya koyduğu demokrasi anlayışına büyük zararlar vererek Dünya nezdinde ülkemizin itibarını yerle bir etmiştir.

Bin yıl sürmesi hezeyanıyla ortaya atılan bu elim olay; yüce Türk milletinin darbe ve işgal girişimlerine karşı gösterdiği şanlı bir direniş ve azim ile tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür.

Şunu asla unutmayalım ki 28 Şubat ve benzeri kalkışmalar, milletimizin iradesi karşısında daima hezimete uğramıştır. İnsan haklarını ihlal ederek demokrasimize kasteden ve milletimizin geleceğini elinden almaya çalışan böylesi karanlık süreçlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle, millet iradesine karşı yapılan tüm kalkışmaları kınıyorum” dedi. Sinacı, Türk milletinin iradesinin üstünde bir güç olmadığını da vurguladı. Başkan Sinacı, üreterek büyüyen Türkiye’nin önüne kimsenin geçemeyeceğini sözlerine ekledi.