MÜSİAD Bursa Şubesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi’nin değerlendirme toplantısı MÜSİAD Bursa Şubesi’nde yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'da özel sektör-kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan projenin ilk değerlendirme toplantısı Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, projenin uygulandığı 16 okulun yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve MÜSİAD Bursa üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Protokolün üç ayda kat ettiği mesafe değerlendirilirken projenin odak noktasında bulunan öğrencilerin süreçten duydukları memnuniyet dikkatlerden kaçmadı.

MESLEK LİSELERİYLE SANAYİ KURULUŞLARI İÇ İÇE OLMALI

Programa ev sahipliği yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD’ın öğrencilerin gelişimine öncülük ermek için işbirliği belirterek, “Birkaç sene önce ilk adımını attığımız çalışmamızda tek okulumuz vardı. Geçirdiğimiz pandemiye, depremlere, doğal afetlere rağmen projemizi sürdürmeyi ve ardından genişletmeyi başarabildik. Bursamıza daha fazla nitelikli personel kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. İş dünyası ve ve meslek liselerinin her zaman iç içe olması gerektiğini söyleyen Başkan Şenocak, “Eğitimi nitelikli ve kaliteli hale getirmek istiyorsak özel sektör ile eğitim camiamızı iletişimde tutmamız gerekiyor. Birlikteliği mümkün kılabilirsek hem bizler için hem ülkemiz için daha fazla katma değer oluşturabiliriz." şeklinde konuştu.

BİRLİKTELİĞİMİZ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise eğitimciler için fabrikanın bir okul, sanayiciler içinse okulun bir fabrika olması gerektiğini belirterek, “Değerli öğrencilerimizin mezun olup işlerine başladıklarında mesleklerinin değerini bilmeleri çok önemli. Ben daha önce görev yaptığım yerlerde böyle bir beraberlik görmedim. Özellikle Bursa'mızda sanayicilerimizin oluşturduğu birliktelik başka bir seviyede bulunuyor. MÜSİAD’ın şu an 15 okulda yürüttüğümüz projemizi daha da yaygınlaştırma kararlılığı bizim için mutluluk verici" diye konuştu. Özel sektör temsilcileri ile her zaman iletişim ve işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Alireisoğlu, okul idarecilerine de ortak çalışma için okullarına gelen iş insanlarına kapılarını sonuna kadar açmaları gerektiğinin altını çizdi.

HER SEKTÖRDEN EN AZ ÜÇ ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SUNACAĞIZ

Proje kapsamında eşleştirilen sektör kurullarının faaliyetlerini değerlendiren MÜSİAD Bursa Sektör Kurulları Başkanı Halil Atalay da “15 okulumuzda 17 sektörümüzün temsilcileri ile projemize devam ediyoruz. Tekstil ve turizm sektörlerimizde iki okulumuzla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tecrübe paylaşımı buluşmaları ile çalışmalarına başlayan her bir sektör kurulumuz ile birlikte ilk başta her sektörden firmamızda az üç öğrencimize staj imkanı sunacağız." dedi. Projenin gelecek dönemde hızlanarak devam edeceğini belirten Atalay, Bursalı iş insanları olarak gençlere katkı sağlamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Projenin oluşmasına ve ilerlemesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Programda okul yönetimi ve öğretmeleri ile birlikte öğrencilerin de talep ve önerileri alınarak projenin gelişmesi adına fikir alışverişi yapıldı.