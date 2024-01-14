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Mazlum Yiğit'in senaryosunu yazıp yönettiği, "3310'dan Tüm Birimlere" filminin galası Diyarbakır’da gerçekleştirildi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki AVM’de yer alan sinema salonunda organize edilen gösterim öncesinde, film ekibi basın mensuplarının karşısına geçerek, duygu ve düşüncelerini paylaştı. "3310'dan Tüm Birimlere" filminin başarılı yönetmeni Mazlum Yiğit, filmden dolayı gururlu olduklarını söyledi. Oyuncu Hakan Meriçliler de, Diyarbakır'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı.

Filmin kadrosunda yer alan Nevide Çiçek de güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Filmdeki performansıyla da beğeni toplayan Çiçek, oyunculuk alanında da kendini geliştirmek istediğini vurguladı.

Sinemaseverler güzel isimle fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi. Güzel oyuncu filmde bir polisi canlandırıyor. Galayı takip edenler de başarılı isme tam not verdi.

"3310'dan Tüm Birimlere" filmi, bu hafta yerli aksiyon ve polisiye meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Film, Diyarbakır'a atanan ve bir süre gizlenip şehri tanımaya başlayan bir emniyet müdürünün halk tarafından sevilmesinin ardından bu durumun, bazı çıkar gruplarının işine gelmemesiyle taraflar arasında yaşanan gerilimi odağına alıyor.

Film ayrıca Batman'da da gala gerçekleştirdi.