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Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalışan 5 farklı uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye aralıksız devam ediyor. Göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörleri ve faillerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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