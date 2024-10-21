Bursa'da trafik ekiplerinin, 14 Ekim- 20 Ekim tarihleri arasında kentte yaptığı denetimlerde 9 bin 259 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Bursa’da elektronik, sabit ve seyir halinde trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

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14 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 1225 araç/araç sürücüsüne hız ihlalinden, 138 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 1181 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 410 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 429 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten, 464 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan, 86 araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzozdan, 717 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1519 araç/araç sürücüsüne yasak parktan, 867 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer işaretlerine uymamak, 305 kamyona yasak saat uygulamasına uymamak olmak üzere toplamda 9259 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: igf