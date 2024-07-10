Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile 5 ile yeni vali ataması yapıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Diyarbakır Valiliğine Vali- Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları boşalan Vali Mülkiye Başmüfettişliğine ise Malatya Valisi Ersin Yazıcı atandı.

Atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.