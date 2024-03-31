Hit makinesi Ersay Üner yorumculukta da iddialı olduğunu ikinci albümüyle göstermeye hazırlanırken, bugüne dek ünlü isimlere verdiği hit şarkıları seslendirdiği videosu sosyal medyada olay oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük hitlerinin söz ve müziklerine imza atmış olan Ersay Üner ilk albümüyle yorumculukta da iddialı olduğunu göstermişti. Ersay Üner taverna klasiklerini seslendirdiği ikinci albümüyle de listelerde fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

3 Nisan’da dinleyiciyle buluşacak olan albümün tek yeni şarkısı ‘Sevme’ internete sızmış ama kısa sürede kaldırılmıştı.

Buna rağmen şarkı sözleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Bu arada Ersay Üner’in bugüne kadar yazıp bestelediği şarkıları kendi seslendirdiği bir potpuri videosu da viral oldu. Katıldığı bir televizyon programında art arda söylediği şarkılarla dinleyenleri hayrete düşüren Ersay Üner’in videosunu izleyenler kendilerine şu soruyu sormaktan alıkoyamıyor: “Aaaa bu şarkı da mı onun?!”

Ersay Üner’in bugüne kadar yazıp bestelediği hitler arasında şunlar yer alıyor: