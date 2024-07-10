Türkiye'de coğrafi işaret alan Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı Avrupa Birliği (AB) nezdinde de coğrafi işaret tescili aldı. Böylelikle AB'den tescil alan ürün sayımız 23'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, coğraf işaret tescillerine ilişkin gelişmelere yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İki müjde ile günde başladıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla iş birliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.