Mardin’de düzenlenen 7. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İl Finalleri’nde Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin genelinde 10 farklı kategoride gerçekleştirilen ve ilçe birincilerinin katıldığı turnuvada, 4/E sınıfı öğrencisi Bünyamin Admış, Abluka kategorisinde Mardin İl Şampiyonu oldu. Bünyamin Admış, bu derecesiyle 23-25 Mayıs tarihlerinde Kars’ta yapılacak Türkiye Finalleri’nde Mardin’i temsil edecek. Aynı turnuvada 4/B sınıfı öğrencisi Zeynep Oktay ise Küre kategorisinde İl İkinciliği elde ederek okulunu gururlandırdı.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyüp Koca, Şube Müdürü Mehmet Akdağ, Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu Müdürü İhsan Homan, TAZOF İl Usta Eğitmeni Hamdullah Aktaş, Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ali Turuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyüp Koca, “Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızın analitik düşünme, sabır ve strateji geliştirme becerilerini artıran çok kıymetli etkinliklerdir. Mardinli öğrencilerimizin bu alanda gösterdiği başarı, bizlere ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Türkiye Finalleri’nde ilimizi temsil edecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu Müdürü İhsan Homan, “Öğrencilerimizin böyle önemli bir başarıya imza atması bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. Bünyamin Admış ve Zeynep Oktay başta olmak üzere tüm katılımcı öğrencilerimizi kutluyorum. Okul olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şube Müdürü Mehmet Akdağ ise yaptığı açıklamada, “Eğitim sadece akademik başarıdan ibaret değildir. Bu tür turnuvalar, öğrencilerimizin farklı yeteneklerini ortaya koymasına vesile oluyor. Tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Okul Müdür Yardımcısı ve oyuncu öğrenci danışmanı Ali Turuş ise, “Bu başarı disiplinli çalışmanın ve doğru yönlendirmenin bir sonucudur. Özellikle Bünyamin’in Türkiye Şampiyonası hedefi bizleri heyecanlandırıyor. Kendisine sonuna kadar güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Bünyamin Admış’ın 4/E sınıf öğretmeni İbrahim Sezer, “Bünyamin’in azmi, sabrı ve yeteneği sayesinde bu başarıyı yakaladık. Şimdi hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Kendisinin bu yolda en iyi şekilde ilerleyeceğine inanıyorum” dedi.

TAZOF İl Usta Eğitmeni Hamdullah Aktaş, “Mardin genelinde büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada öğrencilerimizin sergilediği performans takdire şayandır. Türkiye Finalleri’nde de aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Turnuva sonrası duygularını paylaşan Bünyamin Admış, “İl şampiyonu olmak çok güzel bir duygu. Şimdi hedefim Kars’taki Türkiye Finalleri’nde şampiyon olmak ve Mardin’e birincilik getirmek” şeklinde konuştu.