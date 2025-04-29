Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) lise son sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik üniversite sınavı hazırlık kurs merkezlerinde yaklaşık 500 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi YKS’ye girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyerek binlerce gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştürüyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber 6 kurs merkezinde üniversiteye hazırlanan 12’nci sınıf öğrencilerine ve lise mezunlarına yönelik akademik kurslar yoğun bir tempoyla devam ediyor. Üniversite sınavına sayılı günler kala kursa katılım sağlayan öğrenciler "Biz sınava kazanacağız" diye konuştu.

GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Kursa katılan lise mezunu Sevim Sude Özçelik, üniversite hayalini gerçekleştirmek için ATABEM Dokuma Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi’ne geldiğini belirterek, “Geçen yıl sınavlarda net sayım çok düşüktü. Ama ATABEM’de eğitim almaya başladıktan sonra net sayımda artış oldu. Biyoloji, coğrafya, edebiyat ve matematik bölümlerinde kurs alıyorum. Hayalimde turizm işletmeciliği bölümü var. Biz gençlere böyle bir destek de bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZEL DERSHAENELERE GÖRE ÜCRETSİZ VE KALİTELİ

ATABEM Dokuma Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi kursiyerlerinden Yaren Irmak, özel dershanelere göre ATABEM’in hem kaliteli hem de ücretsiz eğitim verdiğine dikkat çekerek, “Sayısal bölümden sınava hazırlanıyorum. Fen bilimleri netlerim geçen seneye göre çok yükseldi.

Dersler dışında bize etüt desteği de sağlıyorlar. Özel dershanelerin fiyatları çok pahalı. Ama ATABEM hem ücretsiz hem de kaliteli bir eğitim sunuyor. Sınava burada hazırlandığım için çok memnunum. Öğrenciler için çok önemli bir fırsat” diye konuştu.

ÜCRETSİZ DENEME SINAVLARI VE ETÜTLER

Kursta eğitim alan Gülay Altun, yoğun bir hazırlık süreci yaşadığını söyleyerek, şöyle konuştu: “Geçen sene özel bir dershanede sınava hazırlanmıştım ama yeterince katkı sağlayamadılar. Bu yıl üniversite sınavına ATABEM’de hazırlanıyorum, bol bol soru çözdüm, deneme sınavlarına girdim, etütlere katıldım böylece sınavlarda net sayımda artış oldu.”

VERİMLİ EĞİTİM

Üniversite adaylarından Ayşe Nur Akbulut da, “Sınava sözel bölümünden gireceğim ama ATABEM’de öğretmenlerimin de destekleriyle eşit ağırlıklı soruları da yapmaya başladım. Çok verimli bir hazırlık süreci geçirdim netlerimde ciddi bir artış var. Öğretmenlerimiz bizler ile yakından ilgileniyor. Etüt çalışmaları yapıyoruz, eksik olduğumuz derslerde bize destek veriliyor” şeklinde konuştu