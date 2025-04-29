Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe hizmet birimlerinde görevli çalışanlara yönelik yangın eğitimlerini sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Elmalı ve Finike’de Büyükşehir ve kaymakamlık personeline ilk olarak teorik eğitim daha sonra ise uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Elmalı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü birimlerinde görevli belediye personellerine yangın eğitimi verildi.

Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından bina bahçesinde de uygulamalı yangına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri eğitim çalışmaları kapsamında Finike Kaymakamlığı’nda görevli personele de yangın önleme ve söndürme tekniklerine yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.

ÖNCE TEORİK EĞİTİM SONRA UYGULAMALI

Eğitimlerde yangınla mücadele, yangın anında neler yapılması gerektiği ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı gibi konularda bilgiler verildi. Yangında öncelikli olarak yapılacaklar ve alınması gereken tedbirlerin anlatıldığı eğitimde, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı. İtfaiye ekipleri malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi gerektiği, yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, yangında kurtarma faaliyetleri konularında belediye personelini bilgilendirdi.