Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı kabul etti.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ağırladığını açıkladı. Bakan Kurum, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Kaynak: İGF