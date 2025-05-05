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Törenlerin ardından çiftler, sevdikleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Başkan Ümit Uysal, 6 nikahı bizzat kıyarak çiftlerin heyecanına ortak oldu. Yeni hayatlarına “Evet” diyerek adım atan çiftlerin mutluluğuna aileleri ve yakınları da tanıklık etti.

Antalya Muratpaşa’da evlilik tarihlerine ayrı bir anlam katmak isteyen 15 çift, 05.05.2025 tarihinde hayatlarını birleştirdi. ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa’da aylar önce başvurularını yapan çiftler, 5.5.2025 tarihi için özel günde Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda “Evet” dedi.

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