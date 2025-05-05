Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğini belirterek, yıl sonu hedefleri doğrultusunda ilerlemenin devam ettiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadelede önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

TÜİK tarafından bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, “Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak” dedi.

Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngördüklerini belirten Bakan Şimşek, açıklamaları ile hükümetin ekonomik programının sonuç verdiği yönündeki değerlendirmelerini bir kez daha desteklemiş oldu.