Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Mudanya Şubesi, Türkiye’deki diğer şubeleriyle eş zamanlı olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - Türkiye'deki diğer şubelerle eş zamanlı olarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" müfredatının içeriğiyle ilgili suç duyurusunda bulunan ADD Mudanya Şubesi, Mudanya Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Yönetim kurulu ve dernek üyelerinin de hazır bulunduğu basın açıklamasında konuşan ADD Mudanya Şube Başkanı Soyer Kazancı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni kabul etmediklerini dile getirerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Başkan Kazancı, söz konusu eğitim programının ‘sadeleştirme’ düşünülerek geliştirdiği ifade edilen ‘sadeleştirmekten’ kastın bilimsel olmaktan uzaklaşmak, laiklik kavramından tamamen arınmak, birlik ve eşitlik ilkesinden vazgeçerek, bilim, kültür, sanat ve felsefe derslerinin yerine ‘din ağırlıklı’ düzenlemeleri yürürlüğe koyan Bakan Tekin hakkında 20 Haziran 2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu anımsattı.

Suç duyurusu ardından 24 Haziran’da Danıştay’a ‘yürütmenin durdurulması’ yönünde dava açıldığını belirten Kazancı, “Bugün de ADD şubeleri olarak Genel Merkezin onayı ile eş zamanlı Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunun yapılması gereği hasıl olmuştur. Yeni eğitim modeli açıkça Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. Bu yöndeki mücadelelerimize devam edeceğiz” diye konuştu.