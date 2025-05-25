Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı (AGD-MGV) Kayseri Şubesi, Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.KAYSERİ (İGFA) - Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Sayın valimize, şehrimiz genelinde yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik. Özellikle mahalle temsilciliklerimiz aracılığıyla gençliğe ulaşmak, onları milli ve manevi değerlerle donatmak adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri aktardık. Sayın Valimizin nazik kabulleri ve samimi sohbetleri bizleri memnun etti. Şehrimize ve gençliğimize yönelik çalışmalarında kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Şahin ayrıca, AGD-MGV Kayseri Şubesi olarak, yerel yönetimlerle iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ve gençliğe yönelik hizmetleri artırma gayretinde olduklarını belirtti.

Yusuf Şahin, “Bir milletin gençliği ne ise, geleceği de odur. Eğer gençlik ihmal edilirse, o milletin çöküşü kaçınılmazdır. Genç demek, gelecek demektir. Gençliğini iyi yetiştiren milletler, istikbalini teminat altına almış olur. AGD-MGV Kayseri Şubesi olarak, şehir yöneticileriyle iş birliği içinde çalışmaya ve gençliğimiz için değer üreten projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.