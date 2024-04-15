Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 bin 54 içeriğe müdahale ettiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son yıllarda dijitalleşme ile çocukların büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekti.

Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grupları ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden korurken, diğer yandan da çocuk dostu yayınları destekleyerek zararlı içeriklerle mücadale ettiklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubu’nun aktif bir şekilde görev aldığını kaydetti.

Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile yaptıkları iş birliği sayesinde çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplamda 2 bin 54 içeriğe müdahale ettiklerini anlattı. Ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, ihtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştirdiklerini söyledi.

*KİTAPLAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR*

Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına yönelik yapmış oldukları çalışmaların yanı sıra onların psikososyal gelişimlerine katkı sağlaması için Çocuk Dostu Kitap Listesi hazırlayan bir çalışma grubunun da olduğunu bildirdi. Bakan Göktaş, “Çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlandırılmasını sağlamak ve kitap seçiminde ailelere ve çocuklara rehberlik olunması amacıyla 0-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basılı eserler oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle inceleniyor” dedi.