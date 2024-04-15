Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışma, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla, uzman bir ekip tarafından aslına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Turistik çarşı içerisinde bulunan 166 metre uzunluğundaki sur duvarları ile burç yapısını kapsayan restorasyon çalışması turizm sezonu öncesinde tamamlanacak.

Ünlü şarkıcı Dalkılıç, Başkan Zencirci'yi makamında ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Dalkılıç, Başkan Zencirci'yi makamında ziyaret etti

Kuşadası Belediyesi , kentin tarihi dokusunu ve mirasını korumak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Camikebir Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tarihi sur duvar ları ile burç yapısını restore etmeye başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.