Kuşadası Belediyesi, kentin tarihi dokusunu ve mirasını korumak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Camikebir Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tarihi sur duvarları ile burç yapısını restore etmeye başladı.
Çalışma, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla, uzman bir ekip tarafından aslına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Turistik çarşı içerisinde bulunan 166 metre uzunluğundaki sur duvarları ile burç yapısını kapsayan restorasyon çalışması turizm sezonu öncesinde tamamlanacak.