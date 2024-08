Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u SASKİ’de ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’u Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (SASKİ) ağırladı.

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’ında bulunduğu görüşmede Sakarya’nın geleceğine hizmet edecekgüçlü altyapı çalışmaları ve şehrin su kaynaklarının korunması gündeme alındı.

Bizim belediyecilik anlayışımızda birlik, gayret ve sadece vatandaşa hizmet vardır diyen Başkan Alemdar, “Biz Sakarya için hep birlikte çalışıyoruz. Sakarya geleceğin örnek şehri olsun diye ortak akılla ilerliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada kısa sürede yaptığımız hizmetlerin yanı sıra şehrimiz için çok önemli yatırımların sözünü aldık” dedi.

Ankara’daki desteği her zaman hissettiklerini söyleyen Başkan Alemdar, “Biz Sakarya’da vatandaşlarımızla iç içe çalışırken biliyoruz ki her zaman Ankara’da bizi destekleyen birileri var. Ankara’da bizi destekleyenler, projelerimize yakın ilgi gösterenler Sakarya’nın her geçen gün daha ileri gitmesini istiyor. İşte bu ortak düşünce bizi biz yapan” ifadelerini kullandı.

Güçlü altyapı, güçlü gelecek vurgusu yapan Başkan Alemdar, “Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şehrimizin altyapı çalışmalarının da içinde yer aldığı projelerimize 500 Milyon TL’lik destek aldık. Güçlü altyapı ve su kaynaklarının korunması bizim için, Sakarya’ya gönül vermiş herkes için en önemli görevlerden biri. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da bu bilinçle bizlerin her zaman yanında” diye konuştu.