Edirne'de Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı başkanlığında bir heyet, Edirne’nin üç milletvekilini ziyaret ederek bölgenin sorunlarını aktardı. İmar, tarım, ulaşım, eğitim ve esnaf destekleri gibi konuların masaya yatırıldığı ziyaretlerde çözüm için iş birliği mesajı verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı’nın öncülüğünde oluşturulan heyet, Edirne İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Akalın, Edirne CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ve Edirne AK Parti Milletvekili’ni ayrı ayrı ziyaret etti. Ziyaretlerde Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinden gelen oda ve borsa başkanları da hazır bulundu.

GÜNDEM: BÖLGENİN ORTAK SORUNLARI

Heyet, milletvekillerine iletilen dosyada, bölgenin temel meselelerine dikkat çekti. İmar problemleri, tarımsal desteklerin yetersizliği, SGK ve vergi yapılandırmalarındaki zorluklar, genç ve kadın girişimcilerin finansmana ulaşımı, Keşan-Enez yolu ve alternatif bağlantı yolları ile Hamzadere Sulama Projesi öne çıkan konular arasında yer aldı.

KIRSALDAN GÖÇ VE SANAYİ TALEPLERİ GÜNDEMDEYDİ

Görüşmelerde, kırsaldan kente göçün durdurulması için kırsal kalkınma projelerinin artırılması, küçük sanayi sitelerinin kurulmasının hızlandırılması, esnafın yüksek enerji maliyetlerine çözüm bulunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kısa dönemli turizm amaçlı konut kiralamalarına ilişkin düzenlemelerde yapı kayıt belgeli konutlara kolaylık sağlanması da gündeme taşındı.

SAĞLIK VE EĞİTİM EKSİKLİKLERİNE VURGU

Bölgenin sağlık ve eğitim altyapısındaki eksikliklerin de altı çizilen ziyaretlerde, kırsal bölgelerdeki çocukların daha iyi eğitim olanaklarına, halkın ise daha erişilebilir sağlık hizmetlerine kavuşması için merkezi yönetim desteği talep edildi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE TEŞEKKÜR

Ziyaretlerin sonunda milletvekillerine bölgenin kültürel değerlerini yansıtan coğrafi işaretli ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi. İsmail Şapçı ve heyet üyeleri, misafirperverliklerinden dolayı milletvekillerine teşekkür ederken, bölge halkı adına güçlü bir iş birliği çağrısı yaptı.

Bu ziyaretler, bölgesel sorunların Ankara gündemine taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Oda ve borsa başkanları, çözüm odaklı siyaset için tüm siyasi partilerle temaslarını sürdüreceklerini belirtti.