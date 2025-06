Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’de öğrencilerle birlikte 111 öğrencinin mezuniyet sevincine ortak olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Mustafa Hatipler, Keşan Belediye Başkan Vekili Bayram Şeker, Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakiltesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek YÜksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yuksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, İstasyon Mahalle Muhtarı Yusuf Uzdilli, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen, Aşağı Zaferiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Özcan, Yeni Mahalle Muhtarı İbrahim Dağ, öğrenci velileri ile öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstikkal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

İlk olarak Reklamcılık Bölümü ve Okul birincisi olan Elif Sude Sönmezgil, konuşarak şunları söyledi.

“Sayın hocalarım, değerli aileler, kıymetli arkadaşlarım ve sevgili misafirler. Bugün burada Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu okul birincisi olarak karşınıza durmak benim için tarifsiz bir gurur ve mutluluk kaynağı. Dört yıl boyunca sadece bir üniversite öğrencisi olmadım. Aynı zamanda Keşan'da bir basın mensubu olarak da çalıştım. Bu süreç hem iletişimin toplum üzerindeki etkisini daha yakından görmemi sağladı, hem de yaşadığım şeylere katkıda bulunmanın değerlerini öğretti. Keşan yalnızca eğitim aldığım bir yer değil, kendimi tanıdığım, büyüdüğüm, geliştiğim bir yaşam alanı oldu. Bu nedenle Keşan'a ve burada geçirdiğim yıllara özel bir teşekkür borçluyum. Bugün buradaysam bu yalnızca benim çabamın sonucu değil. Her zaman yanımda olan, beni koşulsuz destekleyen sevgili aileme, bilgisiyle, rehberliğiyle bana yol gösteren saygıdeğer akademisyenlerime, bu süreçte yanımda olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. Dünyada her şey kadının eseridir. Bu kürsüde bir kadın olarak durabilmek benim için yalnızca bireysel bir başarı değil, geçmişte ve bugün eşitlik ve özgürlük için mücadele eden tüm kadınların eseridir. Hayal kurmakla başladı her şey. Şimdi ise beni bekleyen bir hayatım ve kariyerim ilk adımlarımdayım. Üniversitemde edindiğim bilgi birikimi ve değerlerle bu yeni yolculuğa hazır hissediyorum. Son olarak buradaki herkesin kendi yolculuğuna inançla, cesaretle devam etmesini diliyorum. Çünkü başarı yalnızca ulaşılacak bir hedef değil, o hedefe yürürken kim olduğumuzu da unutmamakla ilgilidir. Çok teşekkür ediyorum.”

Sönmezgil’in ardından Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale konuştu.

Kumkale konuşmasında şunları söyledi.

“Sayın Rektörüm, sayın belediye başkan vekilim, sayın rektör yardımcılarım, değerli belediye başkanlarım, kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, değerli akademisyen arkadaşlarım, çok kıymetli velilerimiz, ailelerimiz, misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerim, bugün bizim için çok özel bir gün, çok güzel bir gün.

Bugün burada bir dönemin sonunu ve yeni bir başlangıcın ilk adımını kutlamak için bir araya geldik.

Yüksekokulumuzun bu anlamlı mezuniyet töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum. Katılımlarınız bizleri çok onurlandırdı. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sevgili öğrenciler, yıllar önce çıktığınız bu yolculukta sadece bilgiyle değil, emekle, sabırla, azimle ve en önemlisi hayallerinizle yürüdünüz. Bugün artık yalnızca birer öğrenci değil, meslek sahibi bireyler, toplumumuza katkı sunacak donanımlı insanlar olarak karşımızdasınız.Bu noktaya gelene kadar gösterdiğiniz caba, karşılaştığınız zorluklara, bunlara karşı verdiğiniz mücadele hepimizin takdirini fazlasıyla hak ediyor. Elbette bu süreçte sizlere destek olan ailelerinizi, hocalarınızı da unutmamak gerekiyor. Onların emeği ve inancı, sizlerin başarısında büyük pay sahibi. Değerli ailelerimiz, bugüne kadar ki özverili, destekleriniz yerini bulduğuna emin olun. Çok kıymetliydi ama hepsi yerini buldu. Çocuklarımıza bu anlamda çok güveniyoruz. Siz de güvenin lütfen. Bundan sonraki yollarında da aynı başarıyla hayatlarını sürdürecekler. Mezuniyet sadece bir son değil. Aynı zamanda yeni bir başlangıç dedik. Bundan sonra karşılaşacağınız her yeni adımda burada edindiğiniz bilgi, değer ve deneyimlerin sizlere ışık tutacağına inancım tam.

Sizler geleceği şekillendirecek bireylersiniz. Cesur olun, merakınızı yitirmeyin, etik değerlerden ve insanlıktan asla ödün vermeyin. Unutmayın, başarı yalnızca varılacak bir nokta değil.

Aynı zamanda bir yolculuktur. Bu yolculukta hepinizin yollarının açık, şanslarının bol, vicdanlarınızın rehberiniz olmasını dilerim. Hepinizi içtenlikle kutluyor, hayat boyu başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.”

Kumkale’ den sonra Keşan Belediye Başkan Vekili Bayram Şeker’ de konuşarak şunları söyledi.

“Çok değerli akademisyenlerimiz, kıymetli aileler, sevgili öğrenciler ve misafirler, bugün burada, Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan mezun olan değerli öğrencilerimizin başarılarını kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor, bu anlamlı günün gururunu ve sevincini birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Sevgili gençler, Sizler uzun ve emek dolu bir yolculuğun sonuna, aynı zamanda hayatınızın yeni bir başlangıcına geldiniz. Bugün, sadece bir diplomayı değil, aynı zamanda bilgiyle, azimle, sabırla örülmüş bir geleceği kucaklıyorsunuz. Aldığınız eğitimle; sadece mesleki bilgi değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci, etik değerler ve topluma faydalı birey olma yolunda önemli kazanımlar elde ettiniz. Bu başarıda en az sizler kadar emeği olan kıymetli hocalarımıza, gece gündüz sizleri destekleyen ailelerinize de içten teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın, onların desteği olmasaydı bugün burada olmak belki de bu kadar anlamlı olmazdı. Sevgili mezunlar, gelecekte hangi alanda olursanız olun; dürüstlükten, çalışkanlıktan ve insanlığa fayda sağlama idealinden asla vaz geçmeyin. Ülkemizin ve dünyanın sizlerin enerjisine, yenilikçiliğine ve vicdanına ihtiyacı var. Sizlere hayat boyu başarılar diliyor, yolunuzun daima açık, şansınızın bol, vicdanınızın rehberiniz olmasını temenni ediyorum. Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu mezunu olmanın gururunu bir ömür taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.”

Şeker’den sonra konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’de yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Rektör yardımcılarım, çok kıymetli Keşan Belediye Başkan Vekilimiz, değerli belediye başkanları, çok kıymetli akademisyenlerimiz, üniversitemizin çok kıymetli okul müdürleri ve elbette bu organizasyonun sahibi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yükse okulun çok kıymetli müdürü, benim aynı zamanda da kardeşim İlknur Kumkale Hanım Efendi. Bu töreni katılmalarıyla onurlandıran çok değerli aileler ve elbette bu törenin gerçek sahibi öğrencilerimiz. Bugün burada biraz yağmur yağıyor mu, yağdı mı, yağacak mı endişesiyle birlikte ama sizlerle beraber olmanın verdiği onur ve heyecanla sizlere hitap ediyor olmanın verdiği heyecanla Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öğrencilerimiz 4 yıl önce bu okula adım attıkları zaman heyecanlı, korkulu, Keşan neresi? Keşan'da nasıl olacak bu işler? Endişeleri içerisinde adım attılar ama dört yılın sonunda bugün bir meslek sahibi olarak dört yıl önce öğrenci olarak girdikleri kapıdan bir meslek sahibi olarak bugün ayrılıyorlar. Mezuniyetler genellikle biraz buruk bir sevinçle birlikte bir hüzün havası taşır. Bir tarafı doğrudur, vedadır mezuniyetlerin. Bir tarafı ayrılıktır. Ama mezuniyetlerin en önemli yanı veda değil, vefa olmasıdır. Ayrılık değil, vuslat olmasıdır. Bitiş değil, başlangıç olmasıdır. Bugün burada mezuniyetleri için bir araya geldiğimiz öğrencilerimiz bu bitişle beraber yeni bir başlangıca, yeni bir hayata adım atacaklar. Ben öncelikle onları tebrik ediyorum. Ama onlardan da önce onları yetiştiren, onları yetiştirmek için bütün bildiklerini sakınmadan onlara aktaran çok kıymetli akademisyen hocalarımı, başlarında Prof. Dr. İlknur Kumkale Hocam olmak üzere çok değerli meslektaşlarımı, çok değerli hocalarımı huzurunuzda tebrik ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Gerek rektörlüğümüzde gerek başka zamanlarda çeşitli vezirelerle ziyaret ettiğimiz okullarda hoşgörü ile karşılandık, itibarla karşılandık. Bugün burada olduğu gibi ancak bugün burada bir farklılığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Onur duydum, gurur duydum. Yüksekokulumuzun çok değerli bir mensubu, çok değerli bir idari personeli, elimi öpmek için benden izin istedi. Ben elimi öptürmedim, sarıldım, sarıldık ama elimi öpme sebebi çok enteresan ve çok anlamlıydı. Bu yüksekokulun kurucusu olan ve bu yüksekokul kurulurken, Keşan'a bir yüksekokul kazandırmak adına dört elle sarılan o zamanki müdürümüz, müdiremiz ve şu andaki müdürümüzün yeniden bu okula müdür olarak atanmasının bir teşekkür olarak elinizden öpmek istiyorum dedi idari personelimiz. Ben kendisinin bu ince davranışına teşekkür ediyorum. İlknur hocamın bu okulun kuruluşunda gösterdiği gayret kadar, yeniden bu okulun ayağa kalkması konusunda ortaya koyduğu performansa, gayrete, azim ve iradeye huzurunuzda saygıyla eğilerek teşekkür ediyorum. Hocamız gerçekten üniversitemizin en değerli, en kıymetli akademik elemanlarından, akademisyenlerinden birisi olarak özveriyle her zaman çalıştı, çalışıyor ve çalışacak. Değerli arkadaşlarım, yağmur yağıyor ama ben belediye başkan vekilimizin kullanmadığı zamanı da ödünç olarak almış olayım, incelik gösterdi. Çok kısa olarak bugün bizleri buraya gelmemize vesile kılan öğrencilerimize de seslenmek istiyorum. Çok kıymetli öğrencilerim, bugün bir mezuniyet töreniyle aramızdan ayrılıyorsunuz. Yeni hayatınızda en evvela sizleri nelerin karşılayacağına dair şüphesiz geceler boyu düşündünüz, kafa yordunuz. Ancak şunu unutmayın, çağ değişimlerinin neredeyse aylık haftalık hale geldiği bir zaman bilimindeyiz.

Eskiden işte İstanbul'un fethiyle başlayan bir çağ 1453, Fransız iktidarıyla başlayan bir çağ 1789 arada 250-300 yıl var. Ancak bugün artık çağ değişimleri neredeyse 5 yıllık 10 yıllık zamanlar içerisinde. Bu çağ değişimlerinin temelinde teknoloji var, değişim var, gelişim var. Teknolojiyi yakalamak ve teknolojiye hükmetmek zorundayız. Bunun içinde mutlaka bilgi ve birikim sahibi olmaya ihtiyacımız var. Bu okulun akademisyen kadrosu, bu okulun müdürü size bütün bilgi ve ihtiyaç duydunuz. Bütün bilgi ve birikimlerini aktardılar. Bundan sonra siz aynı azim ve iradeyle bu yola devam edeceksiniz. Sizlere son sözüm şudur, bizde iyilik gündüz, kötülük gece olarak adlandırılır. Öyleyse size vereceğimiz en son tavsiye, geceye yenilmememizdir. Lütfen geceye yenilmeyin. Geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak, mükafat olarak bir şafak, bir sabah, bir de bir güneş verilir. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun.”

Konuşmanın ardından okul birincisi Elif Sude Sönmezgil’e Rektör Hatipler plaketinin takdim etti.

Okul ikincisi Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Mehmet Erber Oran’a plaketini Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Tan ve okul üçüncüsü Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümü öğrencisi Ali Ceylan’a plaketini Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sedat Üstündağ plaketlerini takdim etti.

Okul İkincisi Serdar Kaya ve Şükran Altıparmak’a plaketleri Keşan Belediye Başkan Vekili Bayram Şeker tarafından takdim edildi.

Daha sonra okul birincisi Elif Sude Sönmezgil, yaş kütüğüne plaketi çaktı.

Ardından okula emeği geçen öğretim görevliler ile okul personeline plaket ve teşekkür belgeleri İlknur Kumkale tarafından takdim edildi.

Okulda bulunan çeşitli çalışma gruplarına da bölüm görevlileri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ardından 6 bölümden 111 öğrenciye mezuniyet belgeleri, akdemsiyenler tarafından kendisine teslim edildi.

Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler hep birlikte Meslek Andı’nı okudu.

Öğrenciler daha sonra müzik eşliğinde keplerini havaya fırlatarak, mezuniyelerini doyasıya kutkladılar. Aileler yaptıkları canlı yayın veya çektikleri fotoğraf bu anı ölümsüzleştirdiler.