Kocaelispor’da ağabeylerinin izinden giderek Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye Şampiyonu olan U19 Takımı, kupalarıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Trendyol 1.Lig’de şampiyon olarak Süper Lig hasretine son veren Kocaelispor’un gençleri de U19 Ligi’nde Türkiye Şampiyonu olarak ikinci bir sevinç yaşatmıştı.

Çok güçlü rakipleri arasından sıyrılarak finale kadar yükselen gençler, son maçta Bursa temsilcisi 1923 Mustafa Kemalpaşaspor’u penaltı atışları sonunda 4-3 yenerek kupanın sahibi olmuştu.

Şampiyon ekip bugün Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Alt Yapı Akademi Başkanı Rafet Kırgız, Kocaelispor Genel Koordinatörü Aydın Günaydın, Kocaelispor U17 takımı teknik sorumlusu Murat Tiryaki, yöneticiler Hamza Bostan, İsmail Solmaz, Burak Gülener, İsmail Taş ve futbolcularla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a geldi.

Öte yandan altyapı başkanı Rafet Kırgız da, Büyükakın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Büyükakın’ın yalnızca A Takıma değil, altyapıya da büyük destekleri olduğunu, bu sayede başarıların geldiğini kaydetti, “Başkanımıza şükran borçluyuz, iyi ki varsınız” dedi. Başkan Büyükakın, bundan sonra da altyapıya desteklerinin süreceğini, gelecek sezonlarda da şampiyonluklar beklediklerini ama asıl önemli olanın A Takım’a altyapıdan daha çok oyuncunun yükselmesini önemsediklerini belirtti, ziyaretlerinden dolayı Yeşil-Siyahlı ekibe teşekkür etti.