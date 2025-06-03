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Okul yönetimi, bu tür gezilerin öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Etkinlik sonunda adliye binası önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Adliye görevlileri tarafından karşılanan öğrencilere, mahkemelerin işleyişi, hakim, savcı ve avukatların rolleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Ziyaret, öğrencilerin yargı sistemi ve hukuk süreçleri konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

Rıza Malatyalı İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencileri, Düzce Adliyesi’ni ziyaret ederek yargı sürecini yakından tanıdı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Rıza Malatyalı İlköğretim Okulu’nun 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Düzce Adliyesi’ne düzenledikleri ziyarette hukuk sistemini öğrenme fırsatı buldu.

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