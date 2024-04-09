Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci Güç Ünitesi’nde bir başka önemli aşama olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı.MERSİN (İGFA) - Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci Güç Ünitesi’nde bir başka önemli aşama olan başlatma ve ayarlama çalışmaları başladı. İnşaat sahasına çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev liderliğindeki Rosatom yöneticilerinden oluşan bir heyet inşaat sahasını gezerek 1'inci Ünite'de bulunan nükleer ve türbin adası tesisleri ile Akkuyu NGS'nin kıyı hidroteknik yapılarını inceledi. İncelemelerin ardından Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, projenin uygulanmasına ilişkin temel hususları ayrıntılı olarak ele almak üzere AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ve diğer proje yöneticileriyle bir araya geldi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 1'inci Ünite'de çalışmaların gidişatına ilişkin şunları söyledi: “Nükleer ada alanında işler takvime uygun ilerliyor. Bu yıl bütün sistemleri kontrol edeceğiz, bunlar arasında ilk çevrim sistemleri de yer alıyor. Hidrolik testleri gerçekleştireceğiz ve yakıt simülatörlerini reaktöre yükleyeceğiz. Akkuyu NGS 1'inci Ünitesinin önümüzdeki yıl Türkiye enerji sistemine dahil olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün çabalarımız ve Türk şirketlerinin çalışmaları buna yönelik olarak devam ediyor. Projede birçok Türk şirketi yer alarak büyük bir profesyonellik ve bir o kadar da başarılı mobilizasyon gösteriyorlar.”

Başlatma ve ayarlama çalışmaları NGS güç ünitesi inşaatının son aşamasını teşkil ediyor. Bu aşama, santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayarlama, kontrol ve test işlemlerini kapsıyor. Başlatma ve ayarlama işlemlerinin bir diğer önemli amacını da çeşitli sistem ve ekipmanların işletmeye alınmasından önce tasarım parametrelerine ulaşmak oluşturuyor.

Akkuyu NGS uzmanları bu çalışmalar kapsamında yakıt depolama havuzunun hidrolik testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Uzmanlar halihazırda reaktöre yakıt yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılacak yeniden yükleme makinesinin montajını yapıyor. Ana sirkülasyon pompa ünitelerinin elektrik motorlarının montajı tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içinde muhafaza öngerme sisteminin çelik halatlarını germek için önemli bir operasyon gerçekleştirilecek. Bu sistem reaktör binasının sağlamlığını ve güvenilirliğini önemli ölçüde artıracak.

Akkuyu NGS sahasında inşa edilen güç ünitelerinin ana tesislerindeki çalışmalara paralel olarak, yardımcı altyapı da planlandığı şekilde devreye alınıyor ve santral binaları inşa ediliyor. Dört grup NGS operatörünün eğitimlerini tamamlamış oldukları eğitim merkezinin ilk aşaması ve taze yakıt depolama tesisi normal seyrinde çalışıyor. İnşa edilen nükleer santralin işletme atölyeleri aşamalı olarak tamamlanıyor. Kimyasal su arıtma tesislerinin, buhar tedarik sisteminin, termal boru hattı sisteminin inşaatı da tamamlanırken birinci güç ünitesinin pompa istasyonunda ekipmanlar monte edilerek ana vinç mekanizmaları işletmeye alındı.