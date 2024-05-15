Osman Öztekin çıkardığı son şarkısı Alacağım'ın klibi sosyal medyada gündem oldu. Klibin izlenme sayısı 1 milyonu aştı.İSTANBUL (İGFA) - Osman Öztekin yeni çıkardığı albümünden Alacağım şarkısına klip çekti. Söz müziğini Ömer Danış’ın yaptığı Osman Öztekin’in yorumladığı ‘Alacağım “ adlı şarkı 1 milyonu geçen dinlenme sayısına ulaştı. Bir süre ara verdiği sahnelere tekrar dönüş yapan Osman Öztekin konserden konsere koşuyor. . Düğünler , festivaller şenlikler, çok yoğun sahne programları yapan sanatçı,Yeni Şarkısının beğenilmesi den çok mutlu olduğunu söyleyen Öztekin, “ İnsanların şarkımı severek izlemesi beğenmesi enerjimi performansımı daha da yükseltiyor.

Büyük usta sanatçı Ömer Danış‘ın hediye ettiği “Alacağım” şarkısına çektiğim klip sosyal medyada gündem oldu keşfete düştü.Osman Öztekin sevenleri şarkıyı o kadar çok sevdiki video çekip paylaşıyorlar.” dedi sevenlerimin sevgisi ile zirveye adım adım geliyoruz