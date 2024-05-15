Osman Öztekin çıkardığı son şarkısı Alacağım'ın klibi sosyal medyada gündem oldu. Klibin izlenme sayısı 1 milyonu aştı.İSTANBUL (İGFA) - Osman Öztekin yeni çıkardığı albümünden Alacağım şarkısına klip çekti.   Söz müziğini Ömer Danış’ın yaptığı Osman Öztekin’in yorumladığı ‘Alacağım “ adlı şarkı 1 milyonu geçen dinlenme sayısına ulaştı. Bir süre ara verdiği sahnelere tekrar dönüş yapan Osman Öztekin konserden konsere koşuyor. . Düğünler , festivaller şenlikler, çok yoğun sahne programları yapan sanatçı,Yeni Şarkısının beğenilmesi den çok mutlu olduğunu söyleyen Öztekin, “ İnsanların şarkımı severek izlemesi beğenmesi enerjimi performansımı daha da yükseltiyor.

Demet’e niyet kendisine kısmet! Demet’e niyet kendisine kısmet!

 Büyük usta sanatçı  Ömer Danış‘ın hediye ettiği “Alacağım” şarkısına çektiğim klip  sosyal medyada gündem oldu  keşfete düştü.Osman  Öztekin  sevenleri şarkıyı o kadar çok sevdiki video çekip paylaşıyorlar.” dedi sevenlerimin sevgisi ile zirveye adım adım geliyoruz