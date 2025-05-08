Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, “Dost Eli 2025 Dalaman” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Almanya’nın Bremen kentine gitti.MUĞLA (İGFA) - Almanya'nın Bremen kentinde faaliyet gösteren Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği, Help Dunyae.V. ve Dalaman Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen “Dost Eli 2025 Dalaman” sosyal sorumluluk projesinde sona yaklaşıldı. Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Meclis Üyesi Can Sezen ve Dalaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Tuncer, projeyi yakından takip etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın Bremen kentine ziyarette bulundular. Başkan Sezer Durmuş ve beraberindeki heyeti Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Küşneci, Dursun Sarar, Sebahattin Dağdeviren ve Cemre Ekinci Bremen Havalimanı’nda karşıladı.

Projenin detaylarını yakından takip etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Almanya’nın Bremen kentine ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Durmuş; “Dalaman ile Almanya’nın Bremen kenti arasında bir iyilik köprüsü oluşturduk. “Dost Eli” adını verdiğimiz bu proje sayesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağımız yardım malzemeleri toplandı. Almanya Bremen’de faaliyet gösteren Bremen Galatasaray Taraftarlar Derneği’ne iyilikle dolu bu anlamlı projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Dernek Başkanımız Hasan Küşneci, çok güzel işlere imza atıyor. Bremen’de yardımların toplanmasında emeği çok büyük. İnşallah daha güzel projelerde birlikte yer alacağız. “Dost Eli 2025 Dalaman” sosyal sorumluluk projesi kapsamında Almanya genelinden toplanan çeşitli yardım malzemeleri paketlenerek Dalaman’a gönderilmeye hazır hale getirildi.” diye konuştu.