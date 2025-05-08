Ticaret Bakanlığı, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeyle ortak kullanım alanları ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı, şeffaflık artırıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 26 Şubat 2016 tarihli Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, alışveriş merkezlerinin yönetimi, ortak kullanım alanları ve denetim süreçlerinde önemli yenilikler getirdi.

Yönetmeliğin 3’üncü maddesinde, “alışveriş merkezi yönetimi” tanımı netleştirilerek, malik ya da yetkilendirilen kişilerden oluşan merkezi bir birim olarak belirlendi.

Ortak kullanım alanları ise sosyal, kültürel etkinlik alanları, acil tıbbi müdahale ünitesi, mescit, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvalet ve dinlenme alanları olarak detaylandırıldı. Dış cephe ve çatı gibi alanlar ortak kullanım alanı kapsamından çıkarıldı.

Alışveriş merkezlerinin projelendirilmesi ve ruhsatlandırılmasıyla ilgili 5’inci maddede, yapı ruhsatında “alışveriş merkezi” niteliğinin belirtilmesi zorunlu hale geldi. Ortak kullanım alanı olmayan projelere ruhsat verilmeyecek. Satış alanı 10 bin metrekare veya iş yeri sayısı 30’un altında olan merkezlerin yükümlülükleri doğrudan, 10-20 bin metrekare arasındaki merkezlerin ise belirli şartlarda askıya alınabilecek.

OTOPARK VE ORTAK ALAN KULLANIMI

Yönetmeliğin 6’ncı maddesiyle, ortak kullanım alanlarının ücretsiz olacağı vurgulandı. Alışveriş merkezi otoparklarında, müşteriler ve perakendeciler dışındaki kullanımlar için süreli ücretlendirme yapılabilecek.

11’inci maddede, ortak gelir ve gider raporlarının her yıl Nisan sonuna kadar perakendecilere gönderilmesi, Mayıs sonuna kadar Bakanlığa iletilmesi kararlaştırıldı.

Raporlarda, merkezin satış alanı, iş yeri sayısı, ortak kullanım alanlarının büyüklüğü, gelir-gider detayları ve ortak gider katılım payı tablosu yer alacak. Ayrıca, ortak gider işlemleri Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenecek; denetim raporu Temmuz sonuna kadar perakendecilere, Ağustos sonuna kadar Bakanlığa sunulacak. Denetim giderleri perakendecilerden tahsil edilemeyecek.

Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları Bakanlık tarafından verilecek, ancak bu yetki il müdürlüklerine devredilebilecek. Yeni düzenlemeler, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve uygulanmasından Ticaret Bakanı sorumlu olacak.

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