İzmir Çiğli Belediyesi, gençlerin doğayla bağ kurmalarını sağlamak ve temel yaşam becerileri kazandırmak amacıyla düzenlediği İzci Eğitimi Programı’nı sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Doğa temelli bu özel programın ilk uygulamalı eğitimleri, Yamanlar Gençlik Merkezi’nde büyük bir heyecanla başladı.

Program kapsamında katılımcılar, doğada yön bulma, kampçılık, temel hayatta kalma teknikleri, takım çalışması ve çevre bilinci gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen bu dersler, gençlerin doğayı daha yakından tanımalarını sağlarken, onları zor koşullara uyum sağlayabilecek şekilde donatıyor.

Gençler için kapsamlı eğitim içeriği

Özellikle yön bulma eğitimleri sayesinde katılımcılar, pusula kullanımı ve doğal işaretleri yorumlama gibi beceriler edinerek doğada bağımsız hareket etmeyi öğreniyor. Kampçılık dersleri ise çadır kurma, güvenli ateş yakma ve yiyecek hazırlama gibi temel konuları kapsıyor. Tüm bu eğitimler, gençlerin hem eğlenerek öğrenmesini hem de kendilerine olan güvenlerini artırmalarını sağlıyor.

Başkan Yıldız: “İzcilik, kamp yapmaktan çok daha fazlası”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu tür etkinliklerle gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunmayı, aynı zamanda onları doğa sevgisi ve sorumluluk bilinciyle donatmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Yıldız, Gençlerin izcilik eğitimi sayesinde kendilerini geliştirmelerini ve doğa sevgisi kazanmalarını istiyoruz. İzcilik, yalnızca kamp yapmak değil; dayanışmayı, liderliği ve doğa sevgisini öğrenmektir. Gençlerimizin disiplinli ve paylaşımcı bir ortamda yetişmesi için bu tür eğitimleri çok önemsiyoruz ”diye konuştu.