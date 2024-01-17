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Gazeteci Sedat Sarıkaya tarafından organize edilen renkli gecede duayen sunucular Şenol İpek ve Beyaz Tv’nin ünlü program sunucusu ve yapımcısı Esin Yum yer alırken Türkiye’de sektörlerinin en iyilerinin belirlendiği Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri şık bir organizasyonla sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya tarafından Boda Davet Balo Salonu’nda gerçekleştirilen geceye cemiyet hayatının en merak edilen isimleri ile iş, sanat, magazin dünyası ve sosyal yaşam dünyasının ileri gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi.

İş, sanat ve sosyal yaşamın en başarılı isimlerinin birbirleriyle şıklık yarışına girdiği Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri gecesi, soğuk havaya, kar yağışı uyarısına rağmen dışarıdan da yoğun ilgi görerek geniş bir kitlenin katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Maltepe'de yer alan Boda Davet Balo Salonu dolup taşarken ünlü türkücü fenomen Fatih Bulut akşam konseri varken soluğu gecede aldı. İçten dansı ve söylediği şarkısı ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecede ödül alanlar arasında Simge Sağın, Gülben Ergen, İrem Derici, Ece Seçkin gibi ünlü isimlerin iletişim danışmanı Özgür Aras, İrem Derici, Türk sinemasının ünlü ismi Nil Ünal, ünlü fenomen YTL Osman, Number One Radyonun ünlü duayen programcıları Michael Kuyucu ve Mine Ayman, Rock Star Barış Gülay, ünlülerin yönetmeni Buğra Karaçam yer alırken dj Gürkan Şaşmaz da performansıyla coşturdu.

Yine geceye konserinden çıkıp gelen dj Şevket Öndaş, ünlü tenor Sedat Can Öztoprak, Mor Narpın, şair ve yazar Murat Selçuk Katıoğlu ve genç rapçiler Ateş Sayhan, Umut Akkaya, Ceybesk ile ünlü sanatçı Hatiç ise eşiyle birlikte yer aldı.

Harika performans ve konuşmaların yaşandığı sahneden sonra geceye katılan sanatçılar hatıra fotoğrafı çekildi. Geceye rahatsızlığı dolayısıyla katılamayan İrem Derici’nin ödülünü ise Özgür Aras aldı.