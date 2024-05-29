Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) 14. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Zeki Sarıbekir, yeniden başkanlığa seçilirken, gelecek dönem için odaklarının sürdürülebilirlik ve çevre konuları olduğuna vurgu yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 14. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Zeki Sarıbekir, yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim sonrasında bir konuşma yapan Zeki Sarıbekir, gelecek dönem hedefleri ile ilgili bilgi verdi. Önümüzdeki dönemde ASD olarak sürdürülebilirlik ve çevre konularına odaklanacaklarını ifade eden Başkan Sarıbekir, sürdürülebilir bir çevre için Avrupa Yeşil Mutabakatı, Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm vizyonunu gündemde tutacaklarını söyledi. Sarıbekir, "Avrupa Birliği de 2050'de iklim nötr hedefi çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatını kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. ASD üyeleri olarak bizler de karbonsuz ekonomiye geçiş sürecinde üzerimize düşenleri yerine getireceğiz" dedi.

ÜRETTİĞİMİZİN YARISINI İHRAÇ ETMELİYİZ

Takip edilmesi gereken diğer bir önemli konunun da, Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri olduğunu kaydeden Zeki Sarıbekir, "Bu kapsamda bizim için en önemli olan nokta sorumlu üretim ve tüketim konusudur. Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız. Türkiye, AB ülkelerinin atıklarını en fazla ithal eden ülke olamaz, olmamalıdır. Ülkemizde de atıklar kaynağında ayrı biriktirilerek ve yerel yönetimler tarafından ayrı ayrı toplanarak kaliteli geri dönüşüm sağlanabilir. İhracat, üretim ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü olarak Türkiyenin uluslararası itibarı bizler için çok önemli. Bizler her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedeflemeliyiz. Türkiyede ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün hedeflerine ulaşması için Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak katkı vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.