IUCN kriterlerine göre nesli tükenme tehlikesi kategorisinde yer alan halk arasında 'Yağmur Gelini' ve 'Yağmur Gelinciği' olarak bilinen Anadolu Benekli Semenderi, Nisan yağmurlarıyla birlikte görüntülendi.ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, halk arasında “Yağmur Gelini” veya “Yağmur Gelinciği” olarak bilinen endemik tür Anadolu Benekli Semenderi’nin (Neurergus strauchii) nisan yağmurlarıyla birlikte doğal yaşam alanında görüntülendiğini duyurdu.

Çokçetin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IUCN kriterlerine göre “Hassas Tür” (VU) kategorisinde yer alan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu nadir canlı, koruma altında bulunduğuna dikkati çekti.

Anadolu Benekli Semenderi’ne zarar verenlere “Biyolojik Çeşitliliği Tahrip Etme” suçu kapsamında 557 bin 212 TL ceza uygulandığını belirten Çokçetin, doğal yaşam alanlarını koruma, zarar vermekten kaçınma ve biyoçeşitlilik farkındalığı oluşturma çağrısında bulundu.

Endemik Türümüz "Anadolu Benekli Semenderi" ????Halk arasında "Yağmur Gelini", "Yağmur Gelinciği"olarak adlandırılan doğanın nadir güzelliklerinden biri olan Anadolu Benekli Semenderi (Neurergus strauchii) nisan yağmurlarının gelişiyle birlikte doğal yaşam alanında görüntülendi… pic.twitter.com/7JL5ulyGGN— Kadir ÇOKÇETİN (@kadircokcetin06) April 6, 2025