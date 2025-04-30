ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Bursa’nın tarihi ve doğal zenginliklerini dünya vitrinine daha güçlü taşımak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Birkan, bu alanda yürütülecek tüm çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.BURSA (İGFA) - Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Göral, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’i ziyaret ederek, kent turizminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Hakan Birkan, Bursa’nın sahil bölgeleri ve Uludağ gibi kış turizm merkezleriyle güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Birkan, kentin Roma ve Osmanlı dönemlerinden kalan zengin kültürel mirasıyla dünya çapında benzersiz bir turizm değeri sunduğunu ifade etti. Başkan Birkan, özellikle İznik’in tarihi dokusu ve İznik Gölü'nün doğal güzelliğinin, Bursa’nın cazibe merkezleri arasında öne çıktığını söyledi.

Bursa’nın termal su kaynaklarının sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyel sunduğuna dikkat çeken Birkan, Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi başta olmak üzere Yıldırım, Osmangazi ve diğer ilçelerde bulunan tarihi eserlerin de turizmde daha etkili değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"BURSA TURİZMİNE HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ"

Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin daha etkin tanıtılması gerektiğini ifade eden ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, "Turizm gelirlerimizi artırmak için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bursalı iş insanları olarak bu sürece katkı sunmaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Ziyarette konuşan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise, Bursa’nın turizm potansiyelinin daha ileriye taşınması için iş dünyasıyla yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti. Özer, “Bursa'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmak için kamu-özel sektör iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu alanda iş dünyasının desteği bizler için büyük kıymet taşıyor” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, ANASİAD Başkanı Hakan Birkan ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’in ortak Çanakkale kökenleri de samimi bir sohbet ortamı yarattı. Aynı memleketten gelen iki ismin buluşması, görüşmeye sıcak bir hava kattı.