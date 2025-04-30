İzmir Narlıdere Belediyesi, 2023 yılında hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Üyesi ve eski SES İzmir Şube Başkanı Dr. Ergün Demir’in adını Narlıdere’de bir parkta yaşatmak üzere anlamlı bir adım attı.İZMİR (İGFA) - Başkan Erman Uzun, “Meslek hayatı boyunca halkın ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi için mücadele eden, sağlık emekçilerinin sesi olmuş Dr. Ergün Demir’in adını ve anısını Narlıdere’mizde yaşatacağız” diye konuştu

İzmir Narlıdere Belediyesi, 11 Ekim 2023’te hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Üyesi ve eski Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanı Dr. Ergün Demir’in adını Narlıdere’de yaşatacak. Türkiye'de sağlık hakkı mücadelesinin öncü isimlerinden olan Dr. Ergün Demir’in adı, Çatalkaya Mahallesi Çilek Sokak’ta projelendirilecek parka verilecek.

MÜCADELESİ UNUTULMAYACAK

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Dr. Ergün Demir’in toplum sağlığı ve sağlık emekçilerinin hakları için verdiği mücadele ile hatırlanacağını ifade ederek, “Dr. Ergün Demir, yalnızca bir doktor değil, aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve insan onurunun savunucusuydu. Meslek hayatı boyunca halkın ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi için mücadele eden, sağlık emekçilerinin sesi olmuş Dr. Ergün Demir’in adını ve anısını projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Narlıdere’mizde yaşatacağız. Bu vesileyle Dr. Ergün Demir’i bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum” diye konuştu.

MECLİSTE KARAR ALINMIŞTI

Dr. Ergün Demir’in adının, Narlıdere’de yaşatılması için 2025 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda karar alınmış, konuyla ilgili gerekli yazışmaların tamamlanması beklenmişti. Gerekli yazışmaların tamamlanmasıyla Çatalkaya Mahallesi Çilek Sokak’ta yapılacak parkın projelendirilme aşamasına geçildi.

Dr. Ergün Demir

DR. ERGÜN DEMİR KİMDİR?

1964 yılında Elazığ'da doğan Dr. Ergün Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllar İzmir’de hekimlik yapan Demir, 2002-2011 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda İzmir Tabip Odası üyesi olan Demir, halkın sağlık hakkı, sağlık hizmetlerine erişimi ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için mücadele etti. Kamuoyunu bilgilendiren yazılarıyla da tanınan Dr. Demir, 11 Ekim 2023’te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.