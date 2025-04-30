Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek için Menteşe’de yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı enkazında gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Afet ve acil durumlara yönelik eğitim, tatbikat ve kapasite geliştirme çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği tatbikatlarla hem ekiplerin koordinasyonunu güçlendirmeyi hem de vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlıklarını güçlendirmek için Menteşe’de yıkım çalışmaları devam eden Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı enkazında 19 araç 75 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikata Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, Menteşe Belediyesi, itfaiye gönüllüleri ve NAK ekibi katıldı. Tatbikatta NAK ekibinin arama kurtarma köpeği Tayga’da görev aldı.

BÜYÜKŞEHİR AFETLERE KARŞI HAZIRLIĞINI TATBİKATLA GÜÇLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, senaryo gereği 6.0 büyüklüğündeki bir depremin ardından meydana gelen yıkımda yangın, enkaz üstünde ve altında kalan yaralıları kurtarma süreçlerini Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda eş zamanlı olarak yürüttü.

Senaryoya göre, deprem sonrası iş hanında meydana gelen yıkım ve çıkan yangın nedeniyle bölgeye Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yönlendirildi ve enkaz alanına ulaşan ilk ekip, alevlerin hızla yayıldığı bölgelerdeki yangını söndürerek kontrol altına aldı.Yangının söndürülmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla ekipler devreyle girdi ve enkaz altında kalan vatandaşlar için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin, göçük altı sismik dinleme ve görüntüleme cihazları, kırıcı delici aletler ile beton kesme gibi envanter ile yaptığı arama kurtarma çalışmalarında 2 vatandaş yaralı, 1 vatandaşın ise cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

AFET RİSKİNE KARŞI GÜÇLÜ YAPILANMA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha hızlı, etkin ve koordineli bir mücadele yürütmek amacıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kurarak kurumsal yapısını güçlendirdi. Yeni daire başkanlığı ile birlikte afet risklerinin azaltılması, müdahale süreçlerinin profesyonelce yürütülmesi ve kriz sonrası toparlanma çalışmalarının daha planlı şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, son yıllarda bölgede yaşanan depremlere dikkat çekerek, afetlere karşı hazırlık kapsamında arama kurtarma, yangın, haberleşme, altyapı ve enkaz kaldırma alanlarında kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğlamız, ülkemizin 1. derece deprem kuşağında yer alıyor ve bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğudur. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü olası felakete karşı hazırlığımızı, sadece profesyonel ekiplerimizle değil, aynı zamanda halkımızla birlikte güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Menteşe’de gerçekleştirdiğimiz bu önemli deprem tatbikatı, afetlere karşı hazır olma çabamızın en somut göstergelerinden biridir.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde, afetlere karşı daha etkin ve koordineli bir mücadele yürütmek amacıyla Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı resmen kurduk. Bu daire, afet risklerini azaltmak, müdahale süreçlerini hızlandırmak ve afet sonrası toparlanmayı organize etmek adına çok önemli bir kurumsal adımdır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, afetlere dirençli bir kent inşa etmek için her zaman sahada, hazır ve görev başındayız. Bu tatbikatla birlikte, kurumsal kapasitemizi artırarak vatandaşlarımıza daha güvenli bir Muğla sunmayı hedefliyoruz. Hep birlikte, güçlü bir Muğla inşa etmek için bu tür çalışmalara devam edeceğiz,” dedi.

