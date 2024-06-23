Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere küçükbaş hayvan yıkama makinesi desteği sağladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Küçükbaş hayvanların dış parazitlerden arındırılması ve et-süt, yapağı veriminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine ilaçlı, basınçlı ve püskürtmeli "Küçükbaş Hayvan Yıkama Makinesi" desteği sunmaya başladı.
Ankara'da kırsal mahallelerdeki muhtarların talepleri doğrultusunda belediye ekipleri, yetiştiricilerin işletmelerine giderek makine kurulumunu ve temizlik işlemlerini gerçekleştiriyor.
Üreticiler ise Büyükşehir'in bu hizmetinden oldukça memnun.
Kaynak: igf