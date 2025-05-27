Ticaret Bakanlığı, kamu sağlığını korumak amacıyla anne sütünün perakende ve elektronik ticarette satışını yasakladı. Dijital platformlarda alım-satım içerikleri de yasak kapsamına alındı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla anne sütünün perakende ve elektronik ticarette satışına yasak getirildiği duyuruldu.

Kamu sağlığının ve tüketicilerin korunması amacıyla alınan kararla, yorum, ilan ve forum gibi dijital ortamlarda anne sütü alım-satımına yönelik içerik paylaşımını ve aracılık edilmesini de yasaklandı.

Yasağa aykırı davranan kişiler ile anne sütü satışı yapanlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunanlar ile bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği kaydedildi.

Bakanlık, bu adımın sağlık risklerini önlemek ve etik değerleri korumak için atıldığını vurguladı.