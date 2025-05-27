Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli’de üretim yapan ve listede yer alan 79 firmayı tebrik etti.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı. Listede Kocaeli’de üretim yapan 79 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu 2024’te Kocaeli’den 79 firma yer aldı. Açıklanan sonuçları değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli 79 firma ile Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldı. Her yıl olduğu gibi listenin en başında TÜPRAŞ yer alırken, Ford Otomotiv Sanayi bu yıl da ikinci sırada yer aldı. Geçen yıl 13. sırada yer alan Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. de bu yıl yükselerek listeye 10. olarak girdi” dedi.

BAŞKAN ZEYTİNOĞLU FİRMALARI TEBRİK ETTİ

Türkiye’nin gurur tablosu içinde yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 79 Kocaeli firmasını kutlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı listede, firma merkezlerinin başka illerde olmasından dolayı Kocaelili firma sayısı 39 olarak görünüyor. Merkezleri başka illerde olup, üretimleri ilimizde olan firmaları dikkate aldığımızda ise 79 işletmemizin Türkiye’nin en büyük 500 firması içerisinde yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. 2024 yılında; iç ve dış talepteki durgunluğa, yükselen maliyetlere ve finansman giderlerindeki artışlara rağmen listeye girme başarısını gösteren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.