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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, 16-19 Kasım tarihleri arasında, 100. Yılda Modernleşme ve Çağdaşlaşma Açısından Edebiyatımız temasıyla Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirilen şiir okumaları, söyleşiler, paneller, imza günleriyle tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Edebiyat Günleri sona erdi.

İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde Necati Abacı’nın, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde “Sanat İnsanları” sergisiyle başlayan gönüllü Genel Yönetmenliğini Ferruh Tunç’un yaptığı Antalya Edebiyat Günleri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl, Erdal Alova, Prof. Dr. Ali Cengizkan, Hüseyin Ferhad, Ahmet Telli, Hüseyin Ferhad, İbrahim Karaoğlu, Prof. Dr. Sibel Irzık, Doç. Dr. Murat Ergin, Dr. Öğr. Gör. Hasan Aksakal, Erendiz Atasü, Şenay Eroğlu Aksoy, Okşan Mağara, Aslıhan Duman, Aydın Afacan, Semih Gümüş, Ali Ömer Türkeş, Tuncer Çetinkaya, Oktay Yivli, Polat Özlüoğlu, Eren Aysan, Zeynep Altıok, Atilla Dorsay,Sezer Ateş Ayvaz gibi edebiyat ve sanata dair birçok ismi bir araya getirdi.

Antalya Edebiyat Günleri’nin ödül gecesi ise Cuma saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Gecede,onur ödülleriErendiz Atasü ve Ali Cengizkan’a,‘En İyi Öykü Kitabı Ödülü’ Sardunyaların Kışı’yla Şenay Eroğlu Aksoy’a verildi. ‘En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü’ ise Kendine Ait Bir Oda Bir Salon kitabıyla Okşan Mağara’ya ve Gün Doğusundan Kopan Hikayeler’le Aslıhan Duman’a sunuldu. Ödül töreninde Vedat Sakman sahne aldı.

Danışma kurulunda Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Prof. Dr. Nedret ÖztokatKılıçeri, Ahmet Telli, Nazmi Ağıl’ın yer aldığı ve öykü ödülleri seçici kurulunda, Ferruh Tunç, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Polat Özlüoğlu’nun bulunduğu 8. Antalya Edebiyat Günleri Pazar günü Antalya Müzesi’nde gerçekleşen ‘Edebiyat Patikası’ etkinliğiyle sona erdi.