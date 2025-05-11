TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret etti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, komisyona köyün tarımsal kalkınma projelerini tanıttı.İZMİR (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Efes Selçuk’ta bulunan Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret etti.

Geziye, Komisyon Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Başkanvekili CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Sözcü MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve diğer komisyon üyeleri katıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuklarına Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Köy Enstitüleri Anı Odası ve plantasyon alanlarını gezdirerek, köyün tarımsal kalkınma projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette, belediye meclis üyeleri ve Karaot Yerel Tohum Derneği üyeleri de yer aldı.

Başkan Sengel, “KEFEK üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü gezdirirken, yerel tohumlarımız, tarımsal aletler sergimiz ve seramızı tanıttık. Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri ve Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanımızla bir araya geldik. Bu kadim topraklarda üretimin değerini ve kadının elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini vurguladık” dedi.

Başkan Sengel, Anneler Günü’nü de kutlayarak, “Dokunduğu her yeri cennete çeviren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Vefat eden annelerimize rahmet, anne adaylarına ise bu güzel duyguyu yaşamaları için tebriklerimi sunuyorum” diye konuştu.