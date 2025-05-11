Bilecik Pazaryeri ilçesinde İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinin köylerde sürdürdüğü altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, saha çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, Pazaryeri köylerindeki çalışmaları yerinde inceledi

Köy muhtarlarının talepleri doğrultusunda 24 köyde malzeme sevkiyatı gerçekleştiren ekipler, özellikle yol yapım ve bakım çalışmalarına yoğunlaştı.

Gümüşdere Köyü’nde genişletme çalışmaları süren köy mezarlığını da ziyaret eden Yunak, burada köy muhtarı Sedat Ceylan’dan bilgi aldı.

İncelemeler sırasında açıklama yapan İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, “Pazaryeri ilçemizde köy muhtarlarımızla iş birliği içerisinde köylerimizin ihtiyaçlarını belirliyor ve gerekli müdahaleleri hızla gerçekleştiriyoruz. İlçemizde yapılan çalışmalara katkı sunan başta Bilecik Valimiz Sayın Şefik Aygöl’e, Pazaryeri Kaymakamımız Sayın Ahmed Tayyib Kahraman’a ve fedakârca çalışan İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.