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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kazanın etkisiyle 2 kişi savrularak yaralnırken ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonu önünde gerçekleşti.

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